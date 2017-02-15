Число россиян, одобряющих деятельность и личность Иосифа Сталина достигло максимума за последние 16 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром», пишет РБК.

По данным социологов, за последний год уровень поддержки личности Иосифа Сталина вырос с 37% до 46%. Эти респонденты заявили, что относятся к Сталину с «восхищением», «уважением» и «симпатией». В то же время увеличилось и число негативно относящихся к генеральному секретарю ЦК ВКП(б) респондентов — с 17 до 21%.

По мнению заместителя директора «Левада-центра» Алексея Гражданкина, положительные эмоции россиян по отношению к Сталину связаны с тем, что у них он ассоциируется с порядком в стране.

«Чем острее положение дел в стране, чем жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией», — заметил социолог.

В ходе опроса об отношении к историческим личностям также выяснилось, что самыми нелюбимыми лидерами для россиян являются Михаил Горбачев (15%), Борис Ельцин (17%) и Никита Хрущев (28%).