Правительственная комиссия не поддержала законопроект, который запрещает несовершеннолетним детям государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций учиться в иностранных школах и вузах, внесенный депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого есть проект заключения.

В документе говорится, что «нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование». Также там отмечается, что в российском законодательстве уже предусмотрен «перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности».

По словам источника издания, проект отрицательного отзыва на законопроект одоблрили на заседании правительственной комиссии 13 февраля. Другой источник РБК сообщил, что инициатива Рашкина не получила поддержки из-за своего «скандально-популистского» характера.

Ранее был отклонен другой законопроект Рашника — о запрете российским госслужащим и депутатам иметь недвижимость за пределами страны. Тогда депутаты сошлись во мнении, что действующих норм закона «О противодействии коррупции» вполне достаточно.