Мировой суд Промышленного района Ставрополя прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Виктора Краснова об оскорблении чувств верующих.

Читайте также Ставропольский суд отказался возвращать в прокуратуру дело об оскорблении чувств верующих

Как рассказал «Новой газете» адвокат Андрей Сабинин, на судебном заседании Краснов заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, а также отметил, что не видит смысла в дальнейшем судебном разбирательстве. На вопрос судьи Александра Филимонова о признании вины Краснов ответил отрицательно. В итоге, после посещения совещательной комнаты судья удовлетворил ходатайство Краснова и прекратил дело.

Напомним, Виктор Краснов обвинялся в «оскорблении чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК России). Поводом стала его переписка в социальной сети «ВКонтакте» с военнослужащим Александром Кравцовым и местным жителем Дмитрием Бурняшевым. Один из собеседников после общения обратился в полицию с требованием наказать Краснова за его высказывания «Боха нет», а «Библия — это сборник еврейских сказок».