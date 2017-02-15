Рассмотрение дела Оксаны Севастиди, осужденной на 7 лет за госизмену, перенесли на 15 марта. Заседание отложили по ходатайству прокурора. Причиной переноса дела адвокаты Евгений Смирнов и Иван Павлов назвали решение суда о необходимости завершения дела в отношении бывшего адвоката обвиняемой, который представлял ее интересы по назначению и фактически никак не защищал.

Как сказал «Новой газете» адвокат Иван Павлов, решение по делу защитника от государства Совет адвокатской палаты Краснодарского края должен принять в конце февраля.

«Ждали столько — подождём ещё месяц. 15 числа встретимся!» — отметил Павлов. — Решили получить это решение и уже отталкиваться от него. Адвокатура должна принять какое-то решение по судьбе того адвоката, который не справился с защитой Севастиди в суде первой инстанции. Сейчас появился шанс, что дело будет пересмотрено. И этот шанс действительно есть».

Рассмотрение своего дела Оксана Севастиди будет ожидать в Лефортово. По словам адвоката, настроение его подзащитной соответствует настроению человека, находящегося в следственном изоляторе.

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«Может быть, в одном из самых лучшие по условиям содержания, но не по условию возможности реализации своих прав на защиту, — добавил Павлов. — Как у человека, который находится в местах заключения по абсурдному обвинению. Потому что понять это обвинение простой человек не сможет никогда».

В марте 2016 года суд приговорил Оксану Севастиди к семи годам колонии. На тот момент адвокатом подсудимой был Руслан Зурнаджян, который за полтора года следствия (женщину арестовали в январе 2015 года — ред.) ни разу не навестил подзащитную в СИЗО и не подал апелляцию после вынесения приговора.

В начале февраля правозащитный центр «Мемориал» признал Оксану Севастиди политзаключенной. «Мы считаем недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций», — сообщалось в заявлении центра.

По словам правозащитников, информация, которую передала Севастиди, была доступна широкому кругу лиц, а сама женщина не была уведомлена о ее секретности.

Юлия Суханова