Представители МВД пояснили, что без письменного разрешения проводить фото- и видеосъемку в отделениях полиции все равно нельзя.

13 февраля сайт МВД опубликовал официальный комментарий о появлении новоой нормы, отменяющей запрет на съемку. В заявлении отмечалось, что это было сделано «в целях совершенствования нормативного правового регулирования вопросов обеспечения безопасности».

На вопросы, связана ли отмена приказа с рассмотрением жалобы Кателевского и каким образом теперь можно осуществлять фото- и видеосъемку в ОВД, сотрудники пресс-центра МВД пояснили:

«Статья 13 Федерального закона "О полиции" говорит о том, что органы внутренних дел на своих служебных территориях обеспечивают пропускной режим. То есть те, кто заходит на территорию органов внутренних дел должны соблюдать определенные правила. Так как федеральный закон по статусу выше нормативно-правового акта МВД, он главнее. Поэтому фото- и видеосъемка может осуществляться только с разрешения территориального органа внутренних дел. Появление нормативного правового акта связано с выведением из структуры МВД внутренних войск, отделения Росгвардии».

Накануне по поручению главы МВД Владимира Колокольцева был отменен ведомственный приказ, запрещающий проводить фото- и видеосъемку в отделениях полиции. Об этом стало известно на заседании Верховного суда по рассмотрению иска гражданского активиста Яна Кателевского.