Россия не будет обсуждать возвращение Крыма Украине, в том числе с США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами», — сказал он.

Вместе с тем Песков заявил, что Россия рассчитывает «на то, что все-таки контакты будут налажены» и России «представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров».

Пресс-секретарь также отметил, что президент России Владимир Путин «весьма терпеливо и весьма последовательно своим партнерам и своим собеседникам разъясняет те причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у РФ и стать частью РФ».

«Президент весьма терпеливо и последовательно рассказывает историю того самого переворота, который произошел на Украине и который во многом спонсировался из-за рубежа», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США «дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины».