Следственный комитет по Ингушетии приостановил расследование уголовного дела о нападении на автобус с правозащитниками и журналистами на границе Ингушетии и Чечни.

Как сообщил «Новой газете» адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы пострадавших, дело приостановлено в связи с «неустановлением» нападавших лиц.

«Руководство СК утвердило это решение, а мы заявили ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, которое сейчас передано на проверку в прокуратуру,» — сказал Андрей Сабинин.

Напомним, 9 марта 2016 года на границе Ингушетии и Чечни неизвестные напали на автобус Сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток.

В машине помимо сотрудников «Комитета по предотвращению пыток» Ивана Жильцова и Екатерины Вансловой находились журналисты Александра Елагина («The New Times»), Егор Сковорода («Медиазона»), Ойстен Виндштад (норвежское издание «Ny tid»), Лена Мария Першон Лефгрен (Шведское радио), а также блогер Михаил Солунин и экс-сотрудник «Коммерсанта» Антон Прусаков. Пострадал также водитель Башир Плиев. Всех, кто был в автобусе, нападавшие вытащили наружу и избили, а автобус с оставшимися там вещами и техникой сожгли.