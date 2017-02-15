Министерство иностранных дел России откроет на своем сайте новый раздел, в котором будут публиковаться «фейковые новости» иностранных СМИ, а также их разоблачения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Марию Захарову.

«Мы на сайте МИД в ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать «фейковые» новости ведущих зарубежных СМИ, и не только их, а заявления официальных представителей различных стран», — цитирует Марию Захарову агентство.

Она уточнила, что при обнаружении «фейковых» новостей ведомство будет находить и публиковать их первоисточники, а также данные относящиеся к вопросу и комментарии России.

Ранне Европарламент принял резолюцию, призывающую критически пересмотреть отношения Евросоюза с Россией. В частности, она предполагает выделение Еврокомиссией денег на финансирование русскоязычных СМИ в Европе, которые «могли бы конкурировать с российскими СМИ, находящимися под государственным контролем».

Андрей Дубровский