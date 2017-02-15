Курганский областной суд отказал в принятии кассационной жалобы на приговор жительнице Катайска Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсети, об этом сообщил помощник председателя суда Василий Шалай, передает РИА Новости.

По его словам, суд не усмотрел основания для пересмотра приговора, поскольку защита и прокуратура не представили новые доводы и не заявили о новых вскрывшихся обстоятельствах для пересмотра приговора по делу.

Кроме этого, все доводы защиты о возможном пересмотре дела остались без удовлетворения.

В беседе с «Новой газетой» гражданский муж Евгении Чудновец Андрей Мясников заявил о намерении «идти до конца» в этом деле.

«Мы будем бороться до полного оправдания Евгении. Обратимся в Верховный суд России. Кроме этого, адвокаты обещали на этой — если не успеют, то на следующей — неделе подать жалобу в Европейский суд по правам человека», — рассказал он.

23 января адвокаты Евгении Чудновец подали кассационная жалобу на приговор, а 7 февраля курганская прокуратура подала жалобу о том, что что доводы защиты на апелляционном слушании были рассмотрены не в полном объеме.

В ней говорилось о том, что доводы защиты были рассмотрены не в полном объеме.

В ноябре 2016 года жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере.

Как пояснила сама Чудновец, таким образом она хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. Несмотря на это, суд отправил ее в колонию на шесть месяцев, позднее срок наказания был сокращен до одного месяца.

В Кремле заявили, что обратили внимание на дело Чудновец, назвав при этом его непростым. 3 февраля в Кургане прошел митинг, на котором потребовали освободить Чудновец.