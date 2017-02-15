Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность методами воспитания, к которым прибегают в некоторых российских семьях. Это произошло после литургии, которую он совершил в праздник Сретения Господня и Дня православной молодежи в московском храме Серафима Саровского в Раеве, передает Интерфакс.

«Мы знаем, как иногда родители достаточно жестоко воспитывают своих детей, силой “вправляя им мозги” — так иногда говорят в простонародье. И знаем, как иногда от этого страдают дети», — сказал патриарх.

При этом он подчеркнул, что «Господь силой ничего не делает».

«Он не подымает нас своей силой и не опускает своей силой. Он нам просто протягивает свою руку. Но это не домкрат и не подъемный кран, а любящая рука, которая держит нас, прикасается к нам на трудных путях нашей жизни. Бог не насилует нашей свободы, не вторгается в нашу жизнь с такой силой, с которой иногда вторгаются человеческие авторитеты», — заявил патриарх.

Напомним, ранее патриарх Кирилл предложил запретить микрозаймы, выступил за борьбу с провокацией в искусстве, сравнил аборты с алкоголизмом и наркоманией, призвал не гоняться за лайками во «взрывоопасном пространстве» и заявил о «разрушительном влиянии» публикаций в интернете.