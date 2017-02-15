Мосгордума предложила ужесточить наказание для «зацеперов»: увеличить штраф со 100 руб. до 5 тыс. руб., и ввести наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Как сообщает Интерфакс, в Москве и Санкт-Петербурге предлагается установить штраф за «зацепинг» от 3 тыс. до 4 тыс. руб., в других городах России — от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. За повторное нарушение — штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., либо применить к нарушителю административный арест сроком до 15 суток.

Штраф за проезд на крышах автобусов, троллейбусов и трамваев или в других местах, не предназначенных для пассажиров, предлагается установить в Москве и Санкт-Петербурге в размере 3–4 тыс. руб., в других регионах — 1–2 тыс. руб. За подобное повторное нарушение предполагается наказывать штрафом в 3–4 тыс. руб., либо административным арестом на срок до 15 суток.

Депутаты одобрили законодательную инициативу в первом чтении. В течение следующих пяти дней они подготовят ее ко второму чтению.

В настоящее время для «зацеперов» предусмотрен штраф в 100 рублей. Штраф распространяется только на тех, кто катается на железнодорожных поездах. «Зацепинг» в метро или на монорельсе законом не карается.

Разговоры об увеличении суммы штрафа для зацеперов и о введении административного наказания в виде ареста на 15 суток идут уже несколько лет.

Напомним, ранее «Новая газета» писала о популярных среди молодежи движениях «зацепинг» и «руфинг». Их представители рассказали, что разговоры об ужесточении наказания идут давно, но при этом выразили уверенность, что они так и останутся разговорами. «Если бы дядям там, наверху, нужно было бы прижать руферов, — ​закон уже вышел бы несколько лет назад», — сказал один из них.