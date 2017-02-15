Следственный комитет сообщил о задержании бывшего заместителя председателя совета министров Республики Крым по подозрению в получении взятки, сообщает официальный сайт ведомства.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки через посредника в особо крупном размере" УК России», — заявили в СК.

Источник ТАСС сообщает, что речь идет о бывшем вице-премьере Крыма Олеге Казурине.

Как стало известно «Новой газете», задержание связано с подозрением на получение взятки от представителей строительной компании, которая должна была построить дома для переселенцев, которые проживают в районе Цементная слободка в Керчи — в зоне строительства моста Крым-Кубань. В этом районе пойдут под снос 8 домов. На переселение 83 жильцов из них было выделено 240 млн рублей.

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Сейчас подряд на строительство дома для переселенцев имеет «Крэч-15» из Феодосии (ранее подрядом занималось ООО «Китеж»), но в крымском СК не уточняют, являлись ли функционеры именно этого юридического лица взяткодателями.

Источник в политических кругах Крыма сообщил «Новой газете», что Казурина пытались спасти от задержания люди из окружения бывшего полпреда президента в Крыму Олега Белавенцева. Он ранее возглавлял ОАО «Славянка», а Казурин в это время был руководителем филиала этого предприятия в Солнечногорске Московской области. Затем Белавенцев стал полпредом президента в Крыму, а Казурин — возглавил департамент городского хозяйства Севастополя.