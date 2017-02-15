Суд в Краснодаре приговорил 27-летнего Рудольфа Короткова к одному году и двум месяцам колонии общего режима за публикацию в социальных сетях видеозаписи и двух аудиофайлов, признанных ранее экстремистскими, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Решение былор вынесено во вторник, 14 февраля.

По версии следствия, в феврале 2015 года Коротков опубликовал при помощи смартфона мультимедийные файлы на своей странице в соцсети.

Лингвистическая экспертиза признала, что в записях содержатся высказывания, «способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, расы и происхождения».

Коротков признал свою вину, поэтому суд рассматривал уголовное дело в особом порядке без исследования доказательств.

По информации «Блокнота», осужденный футбольный фанат. На своей странице он регулярно публикует информацию о ФК «Кубань». Молодого человека признали виновным по статьям о возбуждении ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК) и призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). После освобождения из колонии Коротков в течение двух лет не сможет работать в средствах массовой информации.