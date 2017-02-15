Глава Карелии Александр Худилайнен стал пятым и последним губернатором, добровольно сложившим полномочия в преддверии региональных выборов 2017 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники во властных структурах.

Собеседник агентства напомнил, что управление президента России по внутренней политике (УВП) готовит для главы государства рейтинг эффективности регионов.

«Основными при его составлении являются три критерия: динамика экономического развития, оценка работы со стороны населения, а также доверие федеральных властей, что предполагает «отсутствие коррупционной составляющей в деятельности губернатора», — цитирует источник Интерфакс.

Он подчеркнул, что решения о смене кадров связаны не с лоббисткими усилиями конкретных групп, а с объективными показателями эффективности работы глав регионов.

Ранее в среду Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий. Врио главы Карелии назначен главный судебный пристав России Артур Парфенчиков.

Накануне прошение об оставке подал глава Рязанской области Олег Ковалев. До него в отставку ушел губернатор Новгородской области Сергей Митин. Ранее своих постов лишились губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

О предстоящей отставке этих губернаторов ранее сообщала газета «Ведомости». Издание также сообщало о возможной отставке глав пяти регионов. При этом в списке издания также были глава Свердловской области Евгений Куйвашев и Ивановской области Павел Коньков.

Андрей Дубровский