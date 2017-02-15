Глава Республики Крым Сергей Аксенов официально подтвердил задержание своего бывшего заместителя Олега Казурина по подозрению о получении взятки, сообщает Интерфакс.

«Господин Казурин был уволен в конце прошлого года за невыполнение государственных задач, своих служебных обязанностей. При этом, в ноябре мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Читайте также В подмостки не годятся

По словам главы республики, именно он поручил проверку бывшего зама Антикоррупционному комитету. «Инициатива, в принципе, была озвучена мной. Я находился в контакте с руководителями силовых структур», — цитирует Аксенова Интерфакс.

В среду Следственный Комитет России сообщил о задержании бывшего вице-премьера Крыма по подозрению в получении части взятки. Общий размер взятки составил 27 млн рублей. Однако фамилию бывшего чиновника СКР не назвал.

Как стало известно «Новой газете», получив взятку, Казурин должен был посодействовать одной из компаний получить муниципальный контракт на строительство домов для переселенцев из зоны возведения моста Крым-Кубань. На переселение 83 жильцов из восьми домов, которые должны были пойти под снос, было выделено 240 млн рублей.

Ранее «Новая газета» уже писала, что задержанию Казурина пытались помешать люди из окружения бывшего полпреда в Крыму Олега Белавенцева.

Юлия Лукьянова