Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о допущенных нарушениях при покупке авиабилетов для военнослужащих на 8 млрд рублей в Министерстве внутренних дел (МВД) России сочли незаконным и нарушающим его права и законные интересы. Ведомство намерено обратиться в суд.

«По мнению ФКУ “ГЦСП МВД России”, указанное решение ФАС России незаконно и нарушает его права и законные интересы», — говорится в ответе за запрос, который поступил в «Новую газету».

В пресс-службе добавили, что подготовлено и будет отправлено заявление в Арбитражный суд Москвы о признании решения ФАС России незаконным и его отмене.

Кроме этого, в МВД России отметили, что внеплановая проверка была проведена ФАС России в конце прошлого года, 8 декабря служба вынесла решение, которое поступило «в адрес ФКУ “ГЦСП МВД России” только 11 января 2017 года».

Также в МВД России заявили, что предписание ФАС России о нарушении антимонопольного законодательства до настоящего времени ведомством не получено.

В свою очередь, в пресс-службе ФАС России «Новой газете» пояснили, что служба предписание не выдавала и выдавать не будет, поскольку, в соответствии с законодательством, ФАС не может выдавать предписание после заключения договора — соглашения о покупке авиабилетов были заключены, начиная с 2011 года.

Также там сообщили, что иски от МВД в ФАС не поступали.

«По итогам проведенной ФАС России проверки будут возбуждены административные дела в отношении должностных лиц, причастных к необоснованному заключению государственных контрактов», — добавили в антимонопольной службе.

Напомним, ранее пресс-служба ФАС России сообщила о том, что служба обнаружила нарушения антимонопольного законодательства при покупке авиабилетов для военнослужащих МВД. Там отметили, что с 2011 года соглашения на их покупку заключались с единственными исполнителями, которых отбирали самостоятельно при отсутствии какого-либо обоснования. Речь идет о сумме в размере 8 млрд руб.