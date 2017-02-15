Совет по правам человека при президенте обратится в Госдуму с просьбой внести поправки в закон, регламентирующий посещение учреждений и органов, исполняющих наказания, сообщает РБК со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

В частности, совет предлагает расширить перечень лиц, которые могут посещать колонии и СИЗО без специального разрешения.

«Мы заранее отправляли запрос, как делали всегда и каждый раз получали абсолютно позитивный ответ. В данном случае что-то пошло не так. Ответ был такой, что члены совета не наделены правом посещения СИЗО колоний дял осуществления контроля по закону», — сказал Михаил Федотов.

Речь в законе идет не о запрете инспектировать места лишения свободы, а об отсутствии права делать это без специального разрешения, уточнил глава СПЧ. Такое право, согласно закону, есть у президента, председателя правительства России, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, Уполномоченного по правам человека, а также у президентов и глав правительств субъектов России и уполномоченных по правам человека в регионах, глав органов местного самоуправления.

«Я думаю, выход из этой ситуации только один — предложить Государственной думе внести изменения и внести в этот список (лиц, которым можно посещать колонии и СИЗО — ред.) членов совета» — приводит РБК слова Михаила Федотова.

Глава СПЧ добавил, что предложение включат в доклад президенту, который сейчас готовят правозащитники. Кроме того, члены Совета по правам человека при президенте намерены сообщить главе Министерства юстиции Александру Коновалову о препятствиях, которые создают общественным наблюдателям администрации колоний и СИЗО.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России отказалась согласовать визит членов СПЧ с проверкой в исправительную колонию № 7 Республики Карелия, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин. Тогда администрация колонии сослалась на закон «об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы».

«Члены совета не относятся к категории лиц, имеющих право посещать учреждения, исполняющие наказание и следственные изоляторы для осуществления контроля. Учитывая вышеизложенное ФСИН России по вопросу посещения членами совета учреждений УФСИН России по Республики Карелия положительного решения не принято», — говорится в письме ФСИН.

Андрей Дубровский