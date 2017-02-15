Следственный комитет подтвердил, что бывший депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск, сообщает сайт ведомства.

Его обвиняют в нарушении части 3 статьи 33, части 1 статьи 170.1 УК России (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«По версии следствия, в период с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу. Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова», — сказано в сообщении СК.

После этого, отмечает ведомство, были подготовлены документы, согласно которым единственный учредитель ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. Генеральным директором стал Илья Щербак.

«После этого Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на улице Международной в Москве, которым выступил Виталий Качур. Зная, что указанная недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана. В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании «Шанс» за 20 млн рублей», — добавила представитель СК Светлана Петренко.

Качур, сообщает ведомство, «неофициально выплатил» Вороненкову свыше 1,2 млн долларов. Следствие установило, что именно Вороненков «обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс» смены руководителя ООО «ТОМА».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что Вороненкова объявили в федеральный розыск. Активизировать старое дело решено было в декабре 2016 года, после истечения депутатских полномочий Вороненкова.

Как сообщала «Новая газета», скорее всего, Россию экс-депутат покинул после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По этому делу был осужден знакомый Вороненкова Виталий Качур, который в своих показаниях подробно рассказывал об обстоятельствах приобретения здания.

Накануне Вороненков рассказал, что получил гражданство Украины. По его словам, это произошло еще 6 декабря — спустя два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.