Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская тишина», рассказал «Новой газете» адвокат Андрей Грохотов.

«Затянулся сам процесс этапирования. Только вчера его перевели в больницу. Сегодня администрация подтвердила, что его перевели», — объяснил Грохотов «Новой газете», добавив, что 31 января медицинская комиссия только одобрила перевод Никиты Белых.

Адвокат рассказал, что посещал своего подзащитного в конце прошлой недели. Состояние здоровья Никиты Белых не изменилось, добавил Андрей Грохотов. Он пока не собирается требовать перевода Никиты Белых в гражданскую больницу.

«Ему выдали палочку, чтобы он мог передвигаться и уменьшил нагрузку на больную ногу. Сейчас он в стационаре. Если мы не увидим положительную динамику, будем формулировать дальнейшие просьбы. Нам важно, чтобы в полном объеме была оказана медицинская помощь», — рассказал Андрей Грохотов.

В конце января стало известно, что Никиту Белых переведут из СИЗО «Лефортово» в стационар «Матросской тишины». Однако этапирование затянулось на три недели. Защита много раз просила провести комплексное медобследование состояния здоровья Белых. В «Лефортово», говорил тогда адвокат, нет необходимых для этого условий.

В январе Никита Белых пожаловался на ухудшение здоровья. По его словам, у него «произошло защемление нерва».

Никиту Белых задержали в конце июня в Москве при получении 150 тысяч евро наличных от владельца «Нововятского лыжного комбината» Юрия Зюдхаймера. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит 15 лет лишения свободы. Сам политик отрицает свою вину.