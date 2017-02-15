Адвокат Владислав Луньков и журналистка издания «Росдержава» Татьяна Пылыпива днем были задержаны в Брянске за съемку ОВД. Приказ МВД №11, запрещающий производить фото- и видеосъемку объектов территориальных органов МВД, был отменен несколько дней назад.

По словам адвоката, он и журналистка движения «Росдержава», обратились в отдел полиции, находившийся неподалеку, когда у них сломалась машина, сообщает «Медиазона». Они собирались попросить у полицейских помощи — прикурить машину — и «заодно, если получится, снять сюжет, как у нас полиция помогает простым гражданам». Однако после того, как полицейские увидели у Лунькова и Пылыпивой камеру, адвоката и журналистку задержали на основании приказа МВД №11.

Как рассказал Луньков «Новой газете», полицейские «долго думали», что делать с задержанными и вели себя грубо, «злоупотребляли». Однако в Управлении МВД по Брянской области заявление о грубом обращении принимать отказались.

После того, как Луньков сообщил полицейским, что приказ №11, на который они ссылались, был отменен, и он был одним из инициаторов отмены, обоим задержанным стали вменять статью 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Нарушение этой статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

На момент написания заметки Луньков и Пылыпива находятся в отделении полиции более трех часов, их собираются везти в Советский районный суд Брянска.

В понедельник «Новая газета» писала о том, что МВД отменило приказ №11 о пропускном режиме на объектах территориальных органов ведомства. Владислав Луньков и адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов представляли в Верховном суде интересы активиста Яна Кателевского, которого дважды арестовывали на основании приказа за съемку объектов без письменной санкции от руководства полиции.

Однако сегодня МВД пояснило, что производить фото- и видеосъемку в отделениях полиции по-прежнему нельзя.

Юлия Лукьянова