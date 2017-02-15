Сотрудники ФСБ задержали офицера Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) Сергея Астафурова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Астафуров работал в управлении «Т» главка (занимается преступлениями в топливно-энергетической сфере), в котором ранее трудился задержанный полковник Дмитрий Захарченко. Однако, отмечает издание, речь может идти о действиях, которые он совершил в период работы в управлении «М», занимающемся преступлениями в сфере машиностроения.

По словам источника, задержание моежт быть связано с провокацией взятки по делу владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Собеседники издания добавили, что помимо Астафурова задержан как минимум еще один человек, но его имя неизвестно.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, следователи обратились с ходатайством об аресте Астафурова.

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Напомним, полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября. Изначально в отношении него возбуждили дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование производству предварительного расследования», а позже — о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры полковника Захарченко обнаружили 13 млн рублей 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. По словам Захарченко, он не имеет никакого отношения к этим деньгам.

В конце сентября Захарченко уволили со службы в МВД. В настоящее время полковник находится под стражей. Свою вину он отрицает.