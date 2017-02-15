Полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть связан с убийством посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

По данным агентства, задержанный ранее связывался по телефону с убийцей Андрея Карлова Мевлютом Мертом Алтынташем. На данный момент, подозреваемый Э.Б. доставлен в столичное управление безопасности для допроса.

В посольстве России в Турции отказались комментировать задержание, сославшись на закрытость информации. «На месте работает Следственный комитет России», — уточнили «Новой газете» в посольстве.

В Следственном комитете заявили, что пока не обладают никакой информацией по делу о задержании очередного подозреваемого в причастности к убийству посла России в Турции.

Ранее по делу об убийстве Андрея Карлова арестовали пять человек. Четверо из них — курсанты полицейской школы, в которой учился Мевлют Алтынташ. Еще одного задержанного называют сторонником проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В конце декабря сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство в Анкаре российского посла.

Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Его в спину застрелил полицейский, оказавшийся сторонником исламистов. После того, как он выстрелил в Карлова, начал кричать лозунги о Сирии и Алеппо.

В Министерстве иностранных дел России произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.

Андрей Дубровский