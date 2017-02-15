Модераторы социальной сети «ВКонтакте» начали блокировать страницы пользователей, публикующих материалы, связанные с «группами смерти» — сообществами, в которых участников подталкивают к суициду, сообщил «Новой газете» глава пресс-службы «ВКонтакте» Евгений Красников.

«Блокируем пользователей по хэштегам. После блокировки пользователям предлагается выбрать вариант ответа на вопрос, почему он опубликовал конкретный материал, за который был заблокирован»,— сказал глава пресс службы «ВКонтакте».

Красников уточнил, что в зависимости от полученного от заблокированного пользователя ответа модератор социальной сети решает, разблокировать страницу или нет, и если нет, то на какой срок оставить блокировку. В случае, если пользователь просто ошибся или хотел привлечь внимание к проблеме «групп смерти» администраторы просят человека больше не «повышать популярность» подобных пабликов.

«Самые трудные случаи мы направляем в благотворительный фонд «Твоя территория». Там подросткам могут оказать психологическую помощь прямо в социальных сетях или мессенджерах. По-моему это очень эффективно в случаях с подростками, потому что они к таким способам общения больше привыкли, нежели к общению по телефону», — рассказал Евгений Красников.

Ранее в среду на блокировку обратил внимание журналист Егор Максимов.

В настоящее время по делу о доведении подростков до самоубийства под арестом находится один из администраторов так называемых «групп смерти» Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис. По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Ранее «Новая газета» рассказывала о так называемых «группах смерти» в социальных сетях, подталкивающих детей к суициду.