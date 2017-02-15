Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за блокады активистами поставок угля с Донбасса. Об этом сообщает «112 Украина».

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман заявил, что продолжение блокады может не только сорвать отопительный сезон и привести к веерным отключениям электроэнергии, но и привести к остановке металлургических предприятий страны.

«Мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для украинских граждан. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях, и мы заранее будем об этом информировать. Сейчас так вопрос не стоит», – сказал Гройсман.

Он добавил, что обратился в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой принять меры для восстановления поставок угля.

С конца января украинские активисты, в том числе ветераны силовой операции в Донбассе, блокируют железные дороги, которые ведут на восток страны.

Из-за блокады теплоэлектростанции Украины не получили 240 тысяч тонн угля, отмечают в Украинских железных дорогах. Убытки железной дороги составили более 50 миллионов гривен.