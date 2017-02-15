Париж примет ответные меры против стран, которые попытаются вмешаться в процесс президентских выборов в стране. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

«Это вопрос нашей демократии, суверенитета, независимости нашей нации», — приводит слов министра РИА Новости.

Отдельно Эйро выделил возможное вмешательство в выборы со стороны России.

«Мы не потерпим вмешательства от кого-либо в процесс наших выборов, и от России в первую очередь», — подчеркнул глава французского МИД.

Ранее секретарь политического движения «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что кандидат в президенты Эммануэль Макрон стал целью для кибератак российских хакеров и мишенью для российских СМИ. По его мнению, Москва оказывает поддержку «пророссийским кандидатам».

В Кремле в ответ на обвинения заявили, что любые обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборы во Франции являются абсурдными.

Выборы президента Франции назначены на 23 апреля и 7 мая. Основными кандидатами на пост президента стали Марин Ле Пен (лидер ультпраправой партии «Нацфронт»), Франсуа Фийон (кандидат от правой партии «Республиканцы») и Эммануэль Макрон.