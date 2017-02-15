Новый глава Пентагона Джеймс Маттис заявил о необходимости вести переговоры с Россией «с позиции силы». Такое заявление он сделал на встрече с союзниками по НАТО в Европе, сообщает телеканал CNN.

«В то время как Соединенные Штаты и альянс заинтересованы во взаимодействии с Россией, мы должны защищать себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву», — заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что американские власти открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, однако добавил, что США «реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы».

На встрече с представителями стран — членов НАТО Маттис также призвал их выполнять свои обязательства по военным расходам, иначе Штаты сократят свою поддержку альянса.

«Америка будет выполнять свои обязательства, но, если ваши страны не хотят увидеть, как Америка сокращает поддержку альянса, каждый из вас должен продемонстрировать вклад в нашу общую оборону», —подчеркнул глава Пентагона.

Ранее Маттис заявлял, что считает Россию главной угрозой для интересов США.

«Я полностью поддерживаю сотрудничество (с Россией — ред.), но мы должны осознавать, на что Россия способна», — говорил он.

Маттис отмечал, что количество областей, где такое сотрудничество возможно, сейчас сокращается.