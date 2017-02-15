Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat выпустила доклад, в котором говорится,что перевозку установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Как утверждается в докладе, Дубинский известен под псевдонимом «Хмурый», а в СМИ его называли командиром разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Эксперты Bellingcat, отмечается в документе, изучили фотографии в соцсетях военных, которые были сделаны в Ростовской области, и пришли к выводу о том, что в транспортировке «Бука» косвенно могли принимать участие военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России.

Bellingcat передал полученные данные сводной группе следователей (JIT, Joint Investigation Team), которая ведет уголовное расследование авиакатастрофы.

В Минобороны России пока не прокомментировали доклад организации.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал предыдущий доклад Bellingcat о крушении самолета. По его словам, авторы «оперируют какими-то слухами, какими-то подтасованными данными». Он призвал ориентироваться на данные, «которые официально предоставлялись российскими специалистами».

Пассажирский самолет Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств.

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