Экс-депутат Госдумы, член «Справедливой России» Олег Михеев объявлен в федеральный розыск, пишет «Коммерсантъ».

Уголовное дело в отношении Михеева в марте 2013 года возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. Это стало возможным после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности.

В окончательной редакции обвинения Михееву инкриминировали «покушение на особо крупное мошенничество», а именно попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

Обвинительное заключение по уголовному делу Михеева утвердила Генпрокуратурой, однако в суд, пишет «Ъ», оно не поступило, поскольку сам фигурант исчез, так и не поставив под ним свою подпись.

Издание не смогло связаться с Михеевым и его адвокатами. Вместе с тем на официальном сайте отделения «Справедливой России» по Волгоградской области сообщается, что партийцам удалось связаться с ним. Им Михеев сообщил: «Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно...».

Ранее также сообщалось, что в отношении Михеева продолжается расследование по факту приобретения им путем обмана права на объекты ОАО «Волгоградский мотостроительный завод».

В декабре 2015 года арбитражный суд Волгоградской области признал Михеева банкротом. Сообщалось, что его долги составляют 9,5 млрд рублей.

Напомним, Михеев в качестве депутата предлагал сажать на семь лет за оскорбление Великой Отечественной войны, в том числе разрушение памятников на могилах и мемориалах, их осквернение. Он также предлагал ввести уголовную ответственности за дискредитацию России или ее органов власти.

Михеев обращался с запросом к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить сервис для путешествий TripAdvisor в связи с тем, что на картах компании Крым обозначен как часть Украины.

Михеев предлагал ввести уголовную ответственности за надругательство над государственным гимном России. Верховный суд России поддержал его законопроект.

Кроме этого, он предлагал расширить понятие взятки, включив в него оказание различных нематериальных услуг, например, помощь в продвижении по службе, положительные отзывы, оказание интимных услуг и совместные походы в рестораны. Наконец, Михеев предлагал запретить кеды, балетки и шпильки.

Напомним, накануне Следственный комитет сообщил, что в розыск по делу о мошенничестве объявлен другой бывший депутат Госдумы. Речь идет о парламентарии от КПРФ Денисе Вороненкове, которого заподозрили в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы стоимостью в 5 млн долларов.

В начале декабря стало известно о переезде Вороненкова в Киев и получении им украинского гражданства. Он также заявил, что дал показания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, посчитав это «своим долгом».