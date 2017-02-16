Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) Сергея Астафурова, сообщает ТАСС.

Астафурова арестовали за превышение полномочий при проведении расследования в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова, который был задержан в 2014 году по обвинению в коммерческом подкупе чиновника ФГУП «Промресурс», однако в 2016 году дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Согласно материалам дела, Астафуров участвовал в оперативной разработке Комарова и фальсифицировал материалы оперативной разработки.

Астафуров в суде заявил, что не признает вину. «Я занимался оперативно-разыскной деятельностью и не мог повлиять на ход следствия, избрание меры пресечения и иные действия, в которых меня обвиняет следствие», — сказал обвиняемый, попросив о заключении под домашний арест.

Следователь назвал обвинения обоснованными и добавил, что проверка в отношении Астафурова шла около полутора лет, в ходе которых, по словам следователя, были неоднократные отказы в возбуждении дела.

Ранее РБК сообщил, что Астафурова задержали сотрудники ФСБ. По словам источника издания, помимо Астафурова задержан как минимум еще один человек, но его имя неизвестно.

Астафуров работал в управлении «Т» главка (занимается преступлениями в топливно-энергетической сфере), в котором ранее трудился задержанный полковник МВД Дмитрий Захарченко. Полковник обвиняется в получении взятки в 7 млн руб. от неустановленного лица. В настоящее время он находится под стражей. Свою вину Захарченко отрицает.