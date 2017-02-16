В Малайзии задержали вторую подозреваемую в причастности к убийству брата Ким Чен Ына
Полиция Малайзии задержала вторую женщину, подозреваемую в убийстве сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, передает Reuters.
Как заявили в полиции, у женщины при себе был индонезийский паспорт. Ее удалось идентифицировать с помощью записей камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что по делу об убийстве задержали гражданку Мьянмы.
Ким Чен Нам был убит в аэропорту Малайзии 14 февраля. Его, предположительно, отравили ядом.
Ким Чен Нам – отстраненный от управления государством старший сын предыдущего главы Северной Кореи Ким Чен Ира.
Ким Чен Нам проживал за границей и неоднократно заявлял, что не претендует на власть в КНДР.