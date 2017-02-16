«Ведомости» узнали о возможном переносе реализации «закона Яровой» на 2019 год. Как пишет издание, это произойдет в случае, если экспертная группа окончательно примет идею МТС о создании пилотного проекта по хранению данных, которого требует закон.

В финальном заключении на проект, с которым ознакомились «Ведомости», есть рекомендация поддержать эту идею. На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется.

Кроме этого, в новой версии заключения говорится, что точные затраты операторов на реализацию закона можно будет оценить после запуска пилотного проекта. По подсчетам МТС, на это потребуется около 400 млрд руб. ежегодно, по подсчетам экспертной группы — 100 млрд руб.

Экспертная группа по-прежнему считает целесообразным введение поэтапного увеличения сроков и объемов хранения информации.

Экспертное заключение группы под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова подготовлено с учетом мнений и позиций МВД, Минкомсвязи, Минпромторга, ФАС и ФСБ, говорится в документе.

Финальное заключение подготовлено к предстоящему совещанию 17 февраля в правительстве, пишут «Ведомости». Вице-премьер Аркадий Дворкович обсудит с чиновниками реализацию «закона Яровой». Как отмечает издание, на предыдущей встрече 19 января обсуждали общественную инициативу по отмене «закона Яровой». Отмену группа не поддержала, но предложила внести в подзаконные акты серьезные уточнения.

Поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.