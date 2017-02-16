Следователи в Омске возбудили уголовное дело по факту склонения двух 13-летних школьниц к самоубийствам через группы в социальных сетях, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По предварительным данным следствия, в феврале 2017 года 13-летние подружки вступили в закрытые суицидальные группы, после этого стали переписываться «с неустановленными лицами, которые путем оказания психологического давления давали им опасные для здоровья задания, конечной целью которых было совершение самоубийства».

Об опасных играх случайно узнала мать одной из девочек, увидев странный символ, нацарапанный на руке у дочери. После расспросов женщина прочла переписку и обратилась в следственные органы.

В настоящее время проверяются компьютеры подростков, принимаются меры к их изъятию, допрашиваются сами школьницы, их родители и свидетели. Устанавливаются и другие подростки, которые могли состоять в этих группах.

«Кроме этого, с целью профилактики самоубийств несовершеннолетних следственными органами планируется проведение ряда мероприятий, в том числе по оказанию детям психологической помощи», — добавили в пресс-службе СК.

Накануне омский следком начал проверку в отношении администратора «групп смерти» Алины К., известной в сети под псевдонимом Ева Рейх. Об этом со ссылкой на заявление старшего помощника руководителя СКР по Омской области Ларисы Болдиновой сообщало издание «Новый Омск».

Сенатор от Омской области Елена Мизулина готовит обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с требование проверить все суицидальные паблики.