Банк России с 16 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Северо-Западного 1 Альянс банка» (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что решение об отзыве лицензии принято из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Также сообщается, что банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски.

«Размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала»,— говорится в сообщении ЦБ.

В банк назначена временная администрация.

«Северо-Западный 1 Альянс Банк» АО — участник системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2017 года кредитная организация занимала 547 место в банковской системе России.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты вкладчикам «Северо-Западный 1 Альянс Банка» начнутся не позднее 2 марта.