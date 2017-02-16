Верховный суд России отклонил кассационную жалобу американской компании Google в рамках дела, в котором она оспаривает законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей компанию нарушителем антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений для Android, следует из информации на сайте суда.

Мотивы решения суда не известны, поскольку разбирательство проходит в закрытом режиме и судебные акты не публикуются.

Конфликт Google и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска.

Корпорация не согласилась с решением ведомства и обратилась в суд. В качестве третьего лица по делу выступил «Яндекс». Суд отклонил иск Google к ФАС. Позднее американская корпорация подала апелляцию. Однако Девятый арбитражный суд отклонил ее, подтвердив решение первой инстанции. В октябре 2016 года Google подала кассацию по спору с ФАС.

ФАС и Google до последнего времени вели переговоры о возможности заключения мирового соглашения. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению. В итоге ФАС наложила на Google штраф в размере 438 млн рублей по итогам административного дела. Штраф также оспаривается Google в суде.

За неисполнение предписания Google уже получили от ФАС несколько штрафов по 500 тыс. рублей, их американская компания также пытается оспорить в суде. После повторного неисполнения своего предписания в конце ноября ФАС направила в арбитражный суд иск к Google о понуждении к исполнению предписания.