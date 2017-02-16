Марию Максакову исключат из «Единой России» за двойное гражданство
Бывшего депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России». Об этом сообщил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский, передает ТАСС.
Поводом для исключения Максаковой из партии стала информация о наличии у нее гражданства Германии.
«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — сказал Метельский, отметив, что этот вопрос могут рассмотреть на заседании регионального политсовета партии 16 февраля.
По его словам, в «Единой России» не знали немецком гражданстве Максаковой, а сама она не уведомляла об этом руководство партии.
«Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не на работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая. Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат, и не проверяем через правоохранительные органы или каким-то еще образом», — добавил Метельский.
Ранее экс-депутат Максакова рассказала интервью о том, что у нее есть гражданство Германии «от рождения». Максакова утверждает, что в «Единой России» знали об этом и просили ее отказаться от двойного гражданства, однако она «в силу разных обстоятельств» не могла это сделать.
Напомним, мужа Максаковой и экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в нарушении части 3 статьи 33, части 1 статьи 170.1 УК России (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Как сообщала «Новая газета», скорее всего, Россию экс-депутат покинул после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По этому делу был осужден знакомый Вороненкова Виталий Качур, который в своих показаниях подробно рассказывал об обстоятельствах приобретения здания.
Накануне Вороненков рассказал, что получил гражданство Украины и дал показания по делу бывшего украинского президента Виктора Януковича. В интервью украинскому изданию «Цензор.нет» Вороненков сравнил политическую ситуацию в России с «нацистской Германией Гитлера и заявил, что выступал против присоединения Крыма к России.