Бывшего депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России». Об этом сообщил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский, передает ТАСС.

Поводом для исключения Максаковой из партии стала информация о наличии у нее гражданства Германии.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — сказал Метельский, отметив, что этот вопрос могут рассмотреть на заседании регионального политсовета партии 16 февраля.

По его словам, в «Единой России» не знали немецком гражданстве Максаковой, а сама она не уведомляла об этом руководство партии.

«Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не на работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая. Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат, и не проверяем через правоохранительные органы или каким-то еще образом», — добавил Метельский.

Ранее экс-депутат Максакова рассказала интервью о том, что у нее есть гражданство Германии «от рождения». Максакова утверждает, что в «Единой России» знали об этом и просили ее отказаться от двойного гражданства, однако она «в силу разных обстоятельств» не могла это сделать.

Напомним, мужа Максаковой и экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в нарушении части 3 статьи 33, части 1 статьи 170.1 УК России (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщала «Новая газета», скорее всего, Россию экс-депутат покинул после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По этому делу был осужден знакомый Вороненкова Виталий Качур, который в своих показаниях подробно рассказывал об обстоятельствах приобретения здания.

Накануне Вороненков рассказал, что получил гражданство Украины и дал показания по делу бывшего украинского президента Виктора Януковича. В интервью украинскому изданию «Цензор.нет» Вороненков сравнил политическую ситуацию в России с «нацистской Германией Гитлера и заявил, что выступал против присоединения Крыма к России.