Басманный суд Москвы арестовал уроженца Махачкалы, директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»» (ИГ), сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передают информагентства.

Ходатайство об аресте в конце января подало следствие, суд удовлетворил его и арестовал бизнесмена до 27 марта. Мосгорсуд уже признал это решение законным, рассказала Царева. 1 февраля Нурмагомедову предъявили официальное обвинение.

Уголовное дело было возбуждено 16 января, сообщает ТАСС. По версии Следственного комитета, Нурмагомедов спонсировал ИГ, а также покупал проездные билеты в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований. После этого они, как утверждает следствие, незаконно пересекали границу с Сирией.

Защита Нурмагомедова утверждает, что его брат Марат в 2013 году уехал в Сирию, а его семья, в том числе и сам Шамиль, начали предпринимать действия для его возвращения, которые продлились до октября 2015 года. По словам адвоката, в данный момент Марат Нурмагомедов находится на территории Украины. По словам защитника. обвиняемый готов приехать, но не знает, как с ним поступят».

Шамиль Нурмагомедов является коммерческим директором торгово-производственной компании ООО «Экспострой», которая реализует проекты выставочных стендов. Фирма располагается в городе Красногорске Московской области.