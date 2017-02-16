Власти Малайзии передадут тело Ким Чен Нама Северной Корее, передает ТАСС,

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди рассказал, что тело Ким Чен Нама передадут КНДР тогда, как только будут проведены все необходимые процедуры.

Ранее в четверг полиция задержала вторую женщину, подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама. У нее при себе был индонезийский паспорт. Накануне по делу об убийстве была задержана гражданка Мьянмы.

Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, умер в Малайзии по дороге в больницу. По информации агентства Yonhap, его отравили две женщины.