Новая газета

Малайзия передаст тело Ким Чен Нама КНДР

Политика

Власти Малайзии передадут тело Ким Чен Нама Северной Корее, передает ТАСС,

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди рассказал, что тело Ким Чен Нама передадут КНДР тогда, как только будут проведены все необходимые процедуры.

Ранее в четверг полиция задержала вторую женщину, подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама. У нее при себе был индонезийский паспорт. Накануне по делу об убийстве была задержана гражданка Мьянмы. 

Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, умер в Малайзии по дороге в больницу. По информации агентства Yonhap, его отравили две женщины. 

Теги:
малайзия, северная корея

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