Попытки Пентагона выстраивать диалог с Москвой с «позиции силы» являются «бесперспективными». С таким заявлением выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает Интерфакс.

Комментируя слова главы Пентагона Джеймса Маттиса, который накануне рассказал о планах вести диалог с Россией с позиции силы, Шойгу заявил, что ждет от американского ведомства разъяснения подобных высказываний. Он отметил, что в четверг Баку состоятся переговоры начальников Генеральных штабов России и США.

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», — сказал Шойгу.

Накануне новый глава Пентагона Джеймс Маттис заявил о необходимости вести переговоры с Россией «с позиции силы».

«В то время как Соединенные Штаты и альянс заинтересованы во взаимодействии с Россией, мы должны защищать себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву», — заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что американские власти открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, однако добавил, что США «реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам».