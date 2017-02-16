Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение марша памяти политика Бориса Немцова. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

По его словам, что у мэрии есть предложения по маршруту следования демонстрации, о которых станет известно в ближайшее время.

Вместе с тем, один из организаторов акции Михаил Шнейдер указывает на то, что информация о согласовании акции не совсем корректна.

«У нас есть информация о том, что Черников в телефонном разговоре с Татьяной Москальковой рассказал, что мэрия предложит нам прошлогодний маршрут. Саму информацию о согласовании в мэрии нам никто не подтвердил, такого решения приняно не было», — рассказал «Новой газете» Шнейдер.

Ранее на этой неделе оппозиция подала заявку на проведение марша памяти Немцова 26 февраля. Организаторы предлагали провести шествие от Славянской площади до Большого Москворецкого моста. Максимальное количество участников, указанное в заявке организаторов — до 30 тысяч человек.

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова состоялся в Москве 27 февраля. Тогда участники марша прошли от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По оценкам организаторов, в нем приняли участие более 23 тысяч человек. По данным МВД — не более 7,5 тысяч.

Политика Бориса Немцова убили около полуночи 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину.