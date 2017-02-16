В Москве 16 февраля пройдет концерт «Рок против пыток» в поддержку Дадина и других политзеков
«Новая газета»редакция
Благотворительный концерт в поддержку Ильдара Дадина и других политзэков, против насилия в тюрьмах пройдет сегодня, 16 февраля, в московском арт-кафе Дождь-Мажор (Be Young Bar) у метро Семеновская.
Организаторы концерта — участники орггруппы протестного фестиваля «Муза непокорных», «Движения 14%» и «Гражданского движения «Сопротивление» — пишут:
«Наш долг — поддержать Ильдара и других политзаключенных, число которых в России с каждым годом растет. Во все времена настоящее искусство становилось голосом и совестью страны. Мы выступаем все вместе против произвола, беззакония, пыток и насаждаемых в России страха и ощущения беспомощности».
На концерте выступят:
- Группа Алиби
- Группа Аркадий Коц
- Олег Мокряков
- Василий К & Интеллигенты
- Проект ПолитЗек
- Спрингсон
- Cross-Eyed Cats
Собранные средства будут переданы на оплату адвокатов для Дадина и других заключенных, перенесших пытки. В зале будут установлены опечатанные емкости для сбора пожертвований.
Начало в 19.00, вход бесплатный.
От редакции: ранее в заголовке была указана дата 16 ноября. Это ошибка. Концерт состоится 16 февраля, конечно. Приносим свои извинения