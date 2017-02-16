Новая газета

В Москве 16 февраля пройдет концерт «Рок против пыток» в поддержку Дадина и других политзеков

Культура

«Новая газета»редакция

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Благотворительный концерт в поддержку Ильдара Дадина и других политзэков, против насилия в тюрьмах пройдет сегодня, 16 февраля, в московском арт-кафе Дождь-Мажор (Be Young Bar) у метро Семеновская.


Организаторы концерта — участники орггруппы протестного фестиваля «Муза непокорных», «Движения 14%» и «Гражданского движения «Сопротивление» — пишут:

«Наш долг — поддержать Ильдара и других политзаключенных, число которых в России с каждым годом растет. Во все времена настоящее искусство становилось голосом и совестью страны. Мы выступаем все вместе против произвола, беззакония, пыток и насаждаемых в России страха и ощущения беспомощности».

На концерте выступят:

  • Группа Алиби
  • Группа Аркадий Коц
  • Олег Мокряков
  • Василий К & Интеллигенты
  • Проект ПолитЗек
  • Спрингсон
  • Cross-Eyed Cats

Собранные средства будут переданы на оплату адвокатов для Дадина и других заключенных, перенесших пытки. В зале будут установлены опечатанные емкости для сбора пожертвований.

Начало в 19.00, вход бесплатный.

От редакции: ранее в заголовке была указана дата 16 ноября. Это ошибка. Концерт состоится 16 февраля, конечно. Приносим свои извинения

Теги:
политзаключенные, концерт, ильдар дадин

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