Новая газета

В Малайзии задержали третьего подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

Политика

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Полиция Малайзии задержала третьего подозреваемого по делу о смерти брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, передает Xinhuan.

Гражданин Мьянмы задержан в малайзийском городе Ампанг. По версии следствия, мужчина — друг одной из задержанных ранее женщин. 

Ранее в четверг стало известно о задержании второй подозреваемой в убийстве Ким Чен Нама. У нее при себе был индонезийский паспорт. Накануне по делу об убийстве была задержана гражданка Мьянмы. 

Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, умер в Малайзии по дороге в больницу. По информации агентства Yonhap, его отравили две женщины. 

Теги:
убийство, северная корея

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