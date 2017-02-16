Сборы в Пенсионный фонд сократились на 7 процентов в сравнении с 2016 годом, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации агентства, объем взносов в ПФР на 2017 год составил 183.83 млрд рублей. В январе прошлого года показатель составлял 197.88 млрд, что больше на 7.1%.

С января 2017 года администрированием на обязательное пенсионное страхование занимается Федеральная налоговая служба. Ранее эти обязанности были возложены на Пенсионный фонд.

Напомним, с февраля 2014 года индексация пенсий проводится на уровне фактической инфляции 2016, которая составила 5.4%. Вторая индексация пройдет в апреле 2017 года.