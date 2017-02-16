Россия не рассматривает вопрос введения визового режима с Белоруссией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, такая тема не рассматривается», — сказал Песков, комментируя опрос ВЦИОМ об отношении россиян к пограничному режиму между Россией и Белоруссией.

Ранее ВЦОИМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 78% россиян выступают за введение визового режима с Белоруссией после отмены Минском виз для граждан 80 стран. При этом большинство респондентов отметили, что воспринимают Белоруссию как дружественное государство и торгового партнера.

Напомним, безвизовый режим в Белоруссии начал действовать с 12 февраля. Он позволяет гражданам 80 стран, включая государства Евросоюза и США, несколько дней находиться на территории страны без визы.

В связи с этим директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией. Региональные управления ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях теперь должны установить на границе предупреждающие знаки и определить время и места въезда в пограничную зону.

До этого пограничной зоны на границах субъектов Российской Федерации с Белоруссией не было. В Брянской области существовала пограничная зона только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Эстонией и Латвией.

Подготовила Юлия Минеева