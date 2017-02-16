Свердловский областной суд признал сообщения правозащитного сайта pravo-ural.ru «порочащими деловую репутацию» Исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, сообщил «Новой газете» руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

По словам Левченко, после рассмотрения апелляционной жалобы на решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, Свердловский суд обязал «Межрегиональный центр прав человека» выплатить по 70 тысяч рублей троим сотрудникам ИК-5, фамилии которых упоминались в сообщениях центра.

Суд первой инстанции в октябре прошлого года признал публикации на сайте центра не соответствующими действительности и взыскал компенсацию морального вреда в пользу каждого из упоминавшихся сотрудников в размере 300 тысяч рублей. Размер компенсации был снижен после апелляционной жалобы.

В публикациях центра, которые рассматривал суд, рассказывается о пытках в отношении заключенных. По информации центра, полученной от осужденных, сотрудники колонии заставляли их находиться в собачьих вольерах в течение нескольких дней, раздевали и закапывали в снег, отказывались фиксировать телесные повреждения.

В июне прошлого года сотрудники ИК-5 Нижнего Тагила обратились в суд с требованием привлечь к ответственности осужденного Сергея Гореванова по статье о ложном доносе.

По словам пресс-службы областного ГУФСИН, сотрудники еще нескольких колоний области готовят иски к представителям «Межрегионального центра прав человека».

Связаться с адвокатом центра «Новой газете» пока не удалось.

Юлия Лукьянова