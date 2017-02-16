НАТО постоянно провоцирует Москву на конфронтацию, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России», — приводит слова президента РИА Новости.

По мнению главы государства, с этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Путин отметил, что в прошлом году обстановка в мире не стала спокойнее, а «многие существующие угрозы только обострились».

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столетнберг на пресс-конференции в ходе встречи министров обороны стран–членов НАТО в Брюсселе заявил, что альянс усиливает свое присутствие в Черном море.

«Румыния, Болгария и Турция – члены НАТО, которые с Черным морем непосредственно граничат, помимо этого мы активно работаем по этому вопросу с Украиной и Грузией. Мы будем продолжать диалог с Россией, мы не хотим ее изолировать и будем выстраивать конструктивные отношения», – подчеркнул Столтенберг.

Накануне новый глава Пентагона Джеймс Маттис на встрече с представителями стран — членов НАТО призвал вести переговоры с Россией «с позиции силы». В ответ на это глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки выстраивать диалог таким образом «бесперспективны».

Подготовила Юлия Минеева