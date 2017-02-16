Путин рассказал о более 400 разоблаченных шпионов за год
Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2016 году ФСБ пресекла деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб, передает Интерфакс.
По его словам, активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В частности, отмечает президент, особый интерес иностранные агенты проявляют к военно-техническому потенциалу России.
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«Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны», — сказал Путин на коллегии ФСБ.
Президент также рассказал о росте кибератак на официальные ресурсы госструктур. За прошлый год их количество увеличилось в три раза, добавил Путин.