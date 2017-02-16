На таможенных пунктах Дальнего Востока застряли 1.4 тысячи автомобилей из-за необходимости установки ЭРЫ-ГЛОНАСС, сообщается на сайте администрации Приморья.

Представитель администрации Юрий Ладыгин рассказал, что около тысячи машин оказались «в подвешенном состоянии» на территории Приморья, другие — со стороны Японии.

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По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в середине февраля прошло селекторное совещание с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Также Миклушевский сообщил, что Медведев поручил ему решить эту проблему.

«Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин подтвердил, в подвешенном состоянии оказались около 1,4 тысячи автомобилей, около тысячи "застряло" на таможенных складах в Приморье, еще часть — в Японии», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, в конце января из-за новых требований по установлению системы ЭРА-ГЛОНАСС машины застряли на дальневостончных таможнях. При этом сами таможенники не знают, что с ними делать.

С 1 января 2017 года каждый сходящий с конвейера или ввозимый в Россию, Белоруссию и Казахстан автомобиль должен быть оборудован системой экстренного реагирования российского производства. Это правило указано в техрегламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Сообщалось, что в случае аварии «ЭРА-ГЛОНАСС» подаст сигнал SOS спасательным службам.

Подготовила Елизавета Королькова