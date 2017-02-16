Текст законопроекта, предлагающего установить уголовную ответственность за склонение детей к самоубийству, был отправлен в Верховный суд и правительство, передает РИА Новости.

Одним из авторов законопроекта выступила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, о его готовности она сообщила в понедельник. «Законопроект был поддержан Следственным комитетом, МВД, министерством образования, Роскомнадзором», приводит слова депутата официальный сайт партии «Единая Россия».

Авторы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность за склонение детей и подростков к самоубийству, содействие в его совершении. В тексте законопроекта также говорится об ответственности для организаторов опасной для детей и подростков деятельности. К ней относятся игры суицидальной тематики, группы на подобные темы в социальных сетях, которые получили название «группы смерти», о них «Новая газета» писала весной. Также авторы законопроекта упоминают «зацепинг» (способ передвижения на поездах снаружи вагона).

На прошлой неделе Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщил о всплеске хештегов, которые использовали группы суицидальной направленности, в социальной сети Instagram. Авторы исследования связывают их рост с блокировкой подобных групп в социальной сети «Вконтакте».

Подготовила Юлия Лукьянова