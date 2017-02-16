Арбитражный суд Москвы отказал в рассмотрении иска авиакомпании «Победа» к «Новой газете» о защите деловой репутации и взыскании 2 миллионов рублей.

Арбитраж указал на то, что истец до обращения в суд не направил претензию автору текста, чем нарушил обязательный порядок досудебного урегулирования.

«Иск оставить без рассмотрения, поскольку не соблюден обязательный порядок обращения в суд», — постановил суд.

Лоукостер «Победа» подал иск к «Новой газете» осенью 2016 года. Претензии авиакомпании касались статьи «Квест “Победа”» журналистки Анастасии Егоровой, в которой автор описывает личный опыт поездки рейсом авиакомпании «Победа» по маршруту Москва—Тюмень и Сургут—Москва. Сама Егорова выступала соответчиком по иску.

Истец утверждал, что публикация содержит необоснованные обвинения в адрес авиакомпании и порочит ее деловую репутацию. Представители лоукостера в суде требовали обязать «Новую газету» удалить статью с сайта, запретить ее повторную публикацию, а также опубликовать опровержение.

Представители «Новой газеты» отмечали, что издание не усматривают в опубликованной статье никакой попытки навредить бизнесу лоукостера.