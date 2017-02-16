На организатора «тракторного марша» из Краснодарского края в Москву Алексея Волченко завели уголовное дело о даче взятки, об этом он сам рассказал «Новой газете».

По словам Волченко, он попросил посредника из станицы Старовеличковской узнать, сможет ли его отец получить справку для продления водительского удостоверения. «Отец лежал в больнице с инфарктом. Пришло время менять медсправку, мы не знали, сможет ли он пройти комиссию. Я обратился к бывшему сотруднику Санэпидемстанции. Он пообещал помочь и попросил привезти документы», — рассказал Волченко.

После этого мужчина сказал Волченко, что для справки нужно заплатить врачам. «Я решил, что это не законно и обратился в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — ред.) Калининского района с заявлением на этого мужчину. Следователь пообещал, что его задержат во время передачи денег», — добавил он.

Волченко приехал в условленное место, взял справку, но деньги не передал. После этого, его задержали сотрудники краевого ОБЭП.

Накануне Волченко доставили в региональный Следственный комитет. По его словам, уголовное дело открыто по статье 291 УК России(дача взятки.

В ночь на 16 февраля сотрудники полиции провели обыск в доме родственников Волченко. В четверг вечером, 16 февраля, его вызвали на допрос.

Напомним, летом 2016 года фермеры из Краснодарского края отправились в Москву на тракторах после того, как им не удалось рассказать премьер-министру страны Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах собственности в крае, а также о том, что в судах они сталкиваются с покрывающей действия рейдеров системой.

Через несколько дней после начала пробега и после встречи с заместителем полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Леонидом Беляком сотрудники ОМОН задержали задержали около 40 участников тракторного марша на Москву. Их обвинили в проведении несогласованной акции.